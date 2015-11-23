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صو| رئيس مدينة الأقصر يفتتح معرض الطفولة والأمومة

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صو| رئيس مدينة الأقصر يفتتح معرض الطفولة والأمومة صو| رئيس مدينة الأقصر يفتتح معرض الطفولة والأمومة

المحافظ خلال الافتتاح

افتتح العميد أحمد نسيم، رئيس مدينة الأقصر،اليوم الاثنين، معرض الطفولة الذي نظمه توجيه الصحافة والإعلام التربوي بالأقصر بإشراف حجاج أبو زيد موجه عام الصحافة بالأقصر، وبحضور طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ومصطفى هدهود وسامح حسان محكمان إدارة الضمان بالوزارة ولفيف من اخصائيين الصحافة وطلاب المدارس.

يقام هذا المعرض سنويًا علي مستوى إدارات محافظة الأقصر وجاء المعرض هذا العام تحت عنوان “معرض الطفولة والأمومة”، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الطفولة في الشهر الجاري، ويهدف إلى تنمية المهارات الصحفية للطلاب وتنمية فكرهم.

ويتضمن المعرض عرضًا للأعمال المشاركة من لوحات مصورة ومجلات إلكترونية ولوحات نثرية وألبومات مصورة، بالإضافة إلى المجلات الطائرة ومجلات ربع ساعة ومجلات تشمل الفنون الصحفية المختلفة من قصة قصيرة ومقال وتحقيقات وأحاديث صحفية، كما يتضمن عرض للوحات الخاصة برياض الأطفال ومدارس التربية الخاصة ومدارس النور للمكفوفين.

كما ستقوم إدارة التحكيم بتكريم أخصائيين الصحافة ومقيمين المعرض من خلال شهادات تقدير قيمة تقدم لهم علي أن تقوم إدارات المدارس بتكريم الطلاب أصحاب الأعمال الفائزة، بشرط تكون استوفت المعايير المطلوبة من ناحية الإخراج والناحية الفنية والأعمدة الصحفية أما المكان يتم تقييمه من ناحية الإضاءة والتهوية وأسلوب العرض.

 

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