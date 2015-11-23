الزعيم يوجه رسالة للعالم من شرم الشيخ : «تعالوا زورونا ومصر هتبقى أحلى بيكم»

وجه الفنان عادل إمام رسالة للعالم من مدينة شرم الشيخ، لزيارة مصر، والوقوف غلى جانب الشعب المصري.

وقال الزعيم، في حوار لفضائية النهار: “كنت أصور في تركيا، فنزل مدير الفندق، وقال لي إنه أمريكي يحب مدينة شرم الشيخ ووصفها بأنها مدينة عظيمة، وهذا ما جعلني في غاية السعادة”.

وأضاف الزعينم : “الفن المصري يعتبر الفن العربي كله، ندعو الأخوة العرب لإسعادنا وزيارة مصر وإسعادنا بوجودهم، طول ما أنتوا معانا هنفرح بيكم، شفتوا مصر حلوة كتير، تعالوا عيشوا معانا وهتبقى احلى بيكم”.

وقدم الفنان عادل إمام التعازي للشعب الفرنسي بعد الحادثة الدنيئة، التي حدثت في عاصمة النور، وكذلك كل الشعوب بما فيها اللبنانيين.