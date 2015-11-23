بالصور.. القبض على 3 يتاجرون بالعملات وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن مطروح، القبض على 3 أشخاص متهمين بالتجارة فى العملة وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة وإيصالات وكشوف تحويلات للخارج، وذلك بإحدى الكافيتريات بمدينة سيدى برانى.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن ذلك يأتى استمرارا للجهود الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة مرتكبيها، خاصة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة وتحويل الأموال خارج نطاق المصارف الشرعية.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث الأموال العامة بالمديرية عن قيام كلاً من الصياد خ .ع ( 53 سنة) صاحب كافيتريا "6 أكتوبر" مقيم بمدينة سيدى برانى والسابق اتهامه فى القضية رقم 11/2001 جنح برانى أموال عامة ونور الدين ج . ع . ع ( 23 سنة ) راعى أغنام، ومحمد ع . غ . م ( 30 سنة ) بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى مخالفين بذلك القانون رقم 88/2003.

وتبين من المعلومات استغلال المتهمين تواجدهم بالكافيتريا ملك المتهم الأول، والاتفاق مع بعض الأشخاص خارج البلاد أو شركات بإجراء تحويل الأموال فيما بينهم، بما يضر بالاقتصاد المصرفى، بالإضافة إلى أنها قد تكون غير منظورة لغسل الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع رئيس فرع البحث الجنائى بالسلوم وضباط وحدة مباحث قسم شرطة برانى والقوة المرافقة لهم من ضبط المتهمين وبحوزة الأول مبلغ 231 ألف و200 جنيه ومبلغ 3000 دينار ليبى وبحوزة الثانى مبلغ 40 ألف جنيه مصرى و2 مطواة قرن غزال وبحوزة الثالث مبلغ 3280 جنيه مصرى و15 إيصال وكشف تحويلات أموال بمبلغ 317 ألف و860 جنيه وإيصالات أمانة وتحويلات بمبلغ 85 ألف جنيه وكشف تحويلات بمبلغ 61 ألف و 800 جنيه وإيصالات أخرى بمبلغ 100 ألف جنيه للمدعو وازن س . ق . م والسابق ضبطه في القضية رقم 594/2015 جنح برانى.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازة المبالغ المضبوطة بقصد تجميعها وتحويلها خارج البلاد، فتحرر محضر بالواقعة تمهيداً للعرض على النيابة.



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