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ضبط محاسب سرق كيلو ونصف فضة من محل فضيات فى سفاجا

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ضبط محاسب سرق كيلو ونصف فضة من محل فضيات فى سفاجا ضبط محاسب سرق كيلو ونصف فضة من محل فضيات فى سفاجا
تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا من ضبط محاسب بفندق سياحى، سرق كيلو ونصف فضة من محل فضيات بسفاجا، حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي الرائد أحمد أنور رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا من صاحب محل بيجا سوس للفضيات، بلاغاً يفيد سرقة كيلو ونصف تقريباً من المشغولات الفضية من المحل.

علي الفور تم إخطار اللواء عادل التونسي مدير أمن البحر الأحمر، واللواء علي عامر مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وأمر بتشكيل فريق أشرف عليه المقدم محمد الهلالى مفتش مباحث القسم، وترأسه الرائد أحمد أنور رئيس المباحث، وشارك فيه النقيبين الحسين حلمي ومحمد سلمان معاونا المباحث.

وتبين من جهود فريق البحث أن محل الفضيات بفندق مينافيل بالكيلو 8 سفاجا، وأن وراء ارتكاب الواقعة محاسب داخل الفندق يدعي " إسلام. أ"، في العقد الرابع من العمر، استخدم آلات لفتح باب المحل، وتمكن من سرقة كيلو و 300 جرام من المشغولات الفضية، وتم تسليمها لصاحب المحل، والقبض علي الجانى فى اقل من 24 ساعة.

وتم تحديد مكان الجانى وتم القاء القبض عليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365