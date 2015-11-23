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البابا تواضروس يدلي بصوته بالانتخابات البرلمانية في الوايلي

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البابا تواضروس يدلي بصوته بالانتخابات البرلمانية في الوايلي البابا تواضروس يدلي بصوته بالانتخابات البرلمانية في الوايلي

البابا تواضروس – أرشيفية

أدلى البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، بصوته في الانتخابات البرلمانية، باللجنة الانتخابية بالوايلي.

وتجري اليوم الاثنين، عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، للجولة الأولى بالمرحلة الثانية والأخيرة، في يومها الثاني، والتي تجرى في 13 محافظة وهي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات بهذه المحافظات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا.

وبدأت أمس الأحد، المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، لاستكمال اختيار نواب البرلمان، بعد أن تمت المرحلة الأولى في 14 محافظة.

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