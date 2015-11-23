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بالصور.. تكريم مدرسة الشعراوى بالخارجة لحصولها على المركز الثالث فى الأنشطة البيئية

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بالصور.. تكريم مدرسة الشعراوى بالخارجة لحصولها على المركز الثالث فى الأنشطة البيئية بالصور.. تكريم مدرسة الشعراوى بالخارجة لحصولها على المركز الثالث فى الأنشطة البيئية
حصلت مدرسة الشعراوى للتعليم الأساسى بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأنشطة البيئية والأبحاث السكانية.

وتم تكريم الطلاب والمشرفين على الأنشطة فى المسابقة، واحتفلت إدارة المدرسة بتحقيق هذا المركز المتقدم على مستوى الجمهورية، وتم تسليم شهادات تقدير وجوائز للفائزين من الطلاب والمعلمين والمشرفين على الأنشطة بالمدرسة.

وتضمنت قائمة المكرمين كلا من منصور أحمد عباس مدير إدارة المدرسة، وحسنة عبد الله أبو الطاهر وسيدة محمد شريف ونعمات خليل أحمد ورضا عبد الله أحمد ومحمود أحمد عبد الحميد والطالبة رضوى رمضان بدوى والطالبة دنيا ناصر خيرى، والطالب محمود صلاح آدم، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير وجوائز تقديرا لتميزهم فى مجال الأنشطة البيئية وحصولهم على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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