شرطة دبي تكشف أحدث ابتكاراتها لإسعاد الناس

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، عبر منصة "واحه الابتكار" التي دشنتها في دبي مول، أحدث انتاجاتها وابتكاراتها المقدمة لأفراد الجمهور، وقدمت عرضاً عن أحدث التعديلات على الابتكارات القديمة والتطويرات الجديدة على الخدمات الهادفة إلى إسعاد الناس وفق أعلى المعايير الدولية.

وشهدت منصة " واحه الابتكار"، إقبالاً كبيراً من قبل أفراد الجمهور الزائرين إلى دبي مول، حيث لفتت الخدمات والتقنيات الحديثة والمتطورة لشرطة دبي أنظارهم، وقدموا أسئلة إلى ضباط وموظفي الشرطة حولها.

30 براءة اختراع

وأكد العميد عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، أن شرطة دبي لديها نادِ خاص بالمبدعين يعتبر أول نادي على مستوى الدوائر الحكومية، وقدم ما يزيد على 45 ابتكاراً جديداً حصل بموجبها على 30 براءة اختراع، أما باقي الابتكارات الـ 15 ، فهي في طريق تسجيلها للحصول على براءة اختراع.

وأشار إلى أن شرطة دبي تسعى إلى العالمية، حيث حصلت على 7 جوائز من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانية في ابتكارات متنوعة مثل جهز الكشف عن المعادن، وطائرة بدون طيار، وجهاز حساس خاص بالرطوبة، والترس الكهربائي الخاص بمكافحة أعمال الشغب.

وبين العميد الغيثي أهمية أن تلبي الابتكارات توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تخدم حاجة الأفراد، وتكون مُطبقة على أرض الواقع، وتؤثر على حياة الناس أو على الجهات المقدمة للخدمة.

اللوح الذكي

من جانبه أكد المقدم المهندس مروان سنجل ، مدير إدارة مبنى رقم "1" في الإدارة العامة لأمن المطارات، أن أمن المطارات طورت ابتكارها " اللوح الذكي" ليتم استخدامه من قبل المتعاملين الخارجيين والداخليين، مشيراً إلى أن اللوح أصبح "إدارة ذكية" متكاملة يتم من خلالها تنفيذ جميع الأوامر الخاصة بالعاملين في أمن المطارات، وتوفر جميع الخدمات الخاصة بهم كإشعارات العودة وشهادات العمل أو طلبات الإجازة أو طلبات الاستئذان.

وبين أن كل مسؤول في أمن المطارات يملك "اللوح الذكي" ويستطيع أن يتواصل مع الموظفين وإصدار التعليمات الخاصة بسهولة ويسر مما يساهم في تسريع عملية تقديم الخدمات إلى أفراد الجمهور، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللوح الذي يعمل من خلال شبكة انترنت داخلية في أمن المطارات لا يمكن قرصنته ومعلوماته محمية بشكل كبير.

> وأكد أن "اللوح الذكي" متوفر في كافة النقاط في المطار، ويوفر مجموعة من الخدمات الذكية إلى أفراد الجمهور " المتعاملين الخارجيين"، ومنها خدمة تسجيل مضبوطات مع المسافرين غير قانونية وغير مسموح بصعودها على الطائرة في ثوان بسيطة بعد أن كانت العملية تحتاج ما بين 30 إلى 40 دقيقة سابقاً.

المكافح الذكي

وكشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال فعاليات واحة الابتكار"، عن أبرز خدماتها الذكية الجديدة إلى أفراد الجمهور والمتمثلة في "المكافح الذكي"، وهو عبارة عن جهاز اتصال موصول بشكل مباشرة مع مركز الاتصال الذكي في الإدارة، ويستطيع الشخص من خلال الجهاز الحديث مع أحد موظفي المركز صوتاً وصورة.

> وأكد النقيب راشد عبد الكريم، ضابط ميدان في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن " المكافح الذكي" هدفه التواصل مع جميع شرائح المجتمع لمكافحة آفة المخدرات والسموم، مشيراً إلى أن الجهاز سيتم وضعه في المدارس والمراكز التجارية.

وبين أن مستخدمي الجهاز يستطيعون تقديم البلاغات حول آفة المخدرات، والاستفسارات المباشرة إلى الموظفين، مبيناً في الوقت ذاته أن الجهاز يحافظ على استمراريته في تقديم الخدمات إلى الجمهور حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة 6 ساعات متواصلة، كما وأنه يوفر أماكن لشحن الهواتف النقالة لأفراد الجمهور.

أول" ريبورت"

إلى ذلك، قدم الملازم أول المهندس حميد سلطان دلموك رئيس قسم الدعم الفني في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، إلى زوار واحة الابتكار، أول "ريبورت" يتم تصميمه في شرطة دبي، وينفذ جميع الحركات العسكرية المطلوبة منه.

> وأشار ابن دلموك إلى أن الريبورت يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة وعلى مستوى العالم الذي يؤدي حركات عسكرية، ويتم عرضه في المعارض التي تشارك فيها شرطة دبي، وهدفه تسويقي فقط.

جهاز رياضي

وفي إطار المحافظة على الصحة العامة للإنسان، قدم مركز شرطي دبي الصحي في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، جهاز للتمارين الرياضية ابتكره الوكيل أول عمر صالح الزدجالي، ويتكون الجهاز من أربطة على شكل حبال موصولة ببعضها البعض على شكل مربع يمكن إلصاقها على جدار البيت، وتنفيذ أكثر من 100 تمرين بسهول ويسر، ويستطيع الأشخاص ممن ليس لديهم وقت للذهاب إلى الأندية الاستفادة منه.

105 خدمات ذكية

وقدمت الإدارة العامة للخدمات الذكية عرضاً إلى زوار " واحه الابتكار" حول التصميم الجديد لتطبيق شرطة دبي الخاص بهاتف الآيفون «iOS» الذي يتضمن حزمة من الخدمات الذكية تصل إلى 105 خدمات من بينها خدمة خاصة بالمكفوفين وخدمة "عين الشرطة" الجديدة، وخدمة وضع القيادة التي تطلق للمرة الأولى وتساعد السائقين على تنجب الازدحامات الناجمة عن حوادث السير.

كما وقدمت الإدارة العامة للخدمات الذكية، إلى الزوار اللعبة المرورية التي تم تصميم برنامجها باستخدام أحدث تقنيات البرمجة من قبل أمهر المبرمجين في مركز التكنولوجيا الافتراضية، وذوي الخبرات العالمية في مجال تصميم التطبيقات الافتراضية وألعاب الفيديو الإلكترونية، والهادفة إلى نشر التوعية المرورية.

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