«جامعة أسيوط» تنظم مارثون للجري للوقاية من مرض السكر

نظمت وحدة الغدد الصماء والسكر بقسم الأمراض الباطنية، بكلية الطب بالتعاون مع قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، مارثون للجري تحت عنوان “المشي لمنع انتشار مرض السكر ” وذلك للوقاية من مرض السكر لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل الخطر بالإصابة بالمرض.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط ، والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب ، والدكتور أحمد صلاح الدين قراعة عميد كلية التربية الرياضية والدكتور عماد الدين شعبان على رئيس قسم علوم الصحة الرياضية.

حضر المارثون لفيف من وكلاء كليتي الطب والتربية الرياضية وعدد من أعضاء هيئة التدريس صرح بذلك الدكتورة لبنى التونى رئيس قسم الأمراض الباطنية بكلية الطب.

من جانبه، أوضح دكتور عماد الدين، أن المارثون يهدف إلى التوعية بأمراض السكر ومضاعفاته والتشجيع على ممارسة الرياضة وفوائدها على صحة الإنسان وذلك بمشاركة نحو 700 طالب وطالبة من مختلف الكليات.