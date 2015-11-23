السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مسجلين أمام لجنة انتخابية بطنطا

سيطرت قوات الشرطة ظهر اليوم الاثنين على مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 6 بلطجية مسجلين شقي خطر بجوار لجنة مدرسة خالد بن الوليد بمنطقة العجيزي بأول طنطا بدائرة بندر طنطا بمحافظة الغربية.

كان المتهمون الـ6 قد تشاجروا بالأسلحة البيضاء بجوار اللجنة وحاول أحدهم تسلق سور لجنة مدرسة خالد بن الوليد، وشاهده ضابط الشرطة المكلف بتأمين اللجنة وقام بإخطار شرطة النجدة، وتم على الفور الدفع بقوات التدخل السريع وضبط المتهمين، وتبين أنهم مسجلون شقي خطر منهم 3عليهم أحكام جنائية ورابع عليه 25حكم جنائي، تم اقتيادهم لقسم أول طنطا لتحرير محضر وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

ويبلغ عدد الناخبين بالغربية 3 ملايين و129 ألفا و134 يصوتون 1417 لجنة فرعية بإشراف 702 مركز انتخابى موزعين على 9 دوائر لاختيار 24 نائبا من بين 260 متنافسا "فردي" إضافة إلى اختيار 7 نواب "قائمة" وتقسم مقاعد المحافظة بواقع 2 فى 3 دوائر و3 مقاعد فى الـ 6 دوائر الأخرى.

>يتنافس فى دائرة بندر طنطا 39 مرشحا مقابل 30 بدائرة مركز طنطا، و50 فى دائرة بندر المحلة، و26 بدائرة مركز المحلة و21 بدائرة مركز كفر الزيات، و22 مرشحا بدائرة مركز زفتى، و20 بدائرة مركز السنطة و37 بدائرة مركز قطور و18 مرشحا بمركز سمنود.

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

>ويبلغ نصيب القاهرة من لـ 6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

وفى قطاع شرق الدلتا – الذى يضم الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء - تغرد "فى حب مصر"منفردة وتحتاج لحصد مقاعدها الـ 15 حصولها على 5% فقط من اصوات الناخبين وإلا أعيد فتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم بالقطاع.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.