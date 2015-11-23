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زراعة الشرقية تواصل فعاليات دورة "الممارسات الزراعية الحديثة"

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زراعة الشرقية تواصل فعاليات دورة "الممارسات الزراعية الحديثة" زراعة الشرقية تواصل فعاليات دورة "الممارسات الزراعية الحديثة"
نظمت مديرية الزراعة بالشرقية، بإشراف المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة، اليوم، فعاليات اليوم الثانى بدورة الممارسات الزراعية الحديثة لزراعة وإنتاج الأشجار الخشبية، وإنشاء الحدائق والتعرف على النباتات المخدرة.

وتعقد الدورة بديوان مديرية الزراعة بالشرقية، فى الفترة من 22/11/2015 إلى 3/12/2015، بالاشتراك مع معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، وبتنظيم مارى عزمى مدير إدارة التدريب.

وقام بإلقاء المحاضرة اليوم، الدكتور محمود عبد القادر رئيس البحوث بالمعهد، وموضوعها أنماط التشجير، والمحاضرة الثانية المنتجات غير الخشبية للأشجار، بحضور المهندس أحمد عبد المقصود مدير إدارة البساتين، وعدد من مهندسى الإرشاد والبساتين والمكافحة بالمديرية والإدارات الزراعية.
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