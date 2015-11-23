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بالصور.. محافظ مطروح يتفقد مستشفي الأطفال ويأمر بتوفير احتياجاتها

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بالصور.. محافظ مطروح يتفقد مستشفي الأطفال ويأمر بتوفير احتياجاتها بالصور.. محافظ مطروح يتفقد مستشفي الأطفال ويأمر بتوفير احتياجاتها
تفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الاثنين، مستشفى الأطفال للإطمئنان على سير العمل والاستماع إلى المواطنين، والوقوف على جميع المشاكل، التي تواجه المرضى، وتقديم الحلول الفورية لها.

وقرر المحافظ، إعادة النظر فى جميع أعمال الصيانة بالمستشفى، ومراجعة التيار الكهربائى والصيانة الدورية للمولد المتواجد بالمستشفى.

كما وجه المحافظ، لرئيس قطاع كهرباء مطروح ومدير مديرية الإسكان، برفع تقرير مفصل عن كافة الأعمال بمستشفي الأطفال وتنفيذها والتركيز علي الحضانات، بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة فورا.

جاء ذلك، خلال تفقد المحافظ لأقسام الحضانات والاستقبال والتطعيم، كما وجه المحافظ لمدير الشئون الصحية بتوفير كافة المستلزمات الطبية، التي يحتاج لها المستشفي ورفع تقرير مفصل عن الأجهزة الطبية، التي تحتاج إليها للعمل على توفيرها علي الفور، بالإضافة إلى مراجعة الشبكة الخاصة بالأكسجين وعمل شبكة علي أعلى مستوى، مع توفير فني متخصص ومسئول عن كافة الأعمال الفنية بالمستشفي والتعاقد مع شركة متخصصة في صيانة الأجهزة الطبية.

ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بمستشفى الأطفال لما شاهده من انتظام في سير العمل خلال تفقده المفاجئ للمستشفي في الاستقبال وأقسام المستشفي المختلفة منذ الصباح وجهودهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى .

ووجه المواطنون المتواجدين بالمستشفي، الشكر لمحافظ مطروح على اهتمامه ومتابعته سير العمل وتلبيه جميع مطالب قطاع الصحة بالمحافظة ومروره المفاجئ على المستشفيات .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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