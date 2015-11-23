أخبار عاجلة

مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
رؤى - أسامة الأزهري: الهدف الأسمى الذي جاء من أجله الأنبياء جميعا هو " الحياة " -
رؤى - أسامة الأزهري: فلسفة " موت الإله " هي تنحية فكرة الألوهية ع كل مناهج التفكير -
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مارثون رياضى بجامعة أسيوط للاحتفال باليوم العالمى للسكر

Google+ Print
مارثون رياضى بجامعة أسيوط للاحتفال باليوم العالمى للسكر مارثون رياضى بجامعة أسيوط للاحتفال باليوم العالمى للسكر
نظمت وحدة الغدد الصماء والسكر بقسم الأمراض الباطنية بكلية الطب بالتعاون مع قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط مارثون للجري تحت عنوان "المشي لمنع انتشار السكري " وذلك للوقاية من مرض السكري لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل الخطر بالإصابة بالمرض.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط ، والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب ، والدكتور أحمد صلاح الدين قراعة عميد كلية التربية الرياضية والدكتور عماد الدين شعبان على رئيس قسم علوم الصحة الرياضية ،وبحضور لفيف من وكلاء كليتي الطب والتربية الرياضية وعدد من أعضاء هيئة التدريس صرح بذلك الدكتورة لبنى التونى.

ومن جانبه أوضح دكتور عماد الدين أن المارثون يهدف إلى التوعية بأمراض السكر ومضاعفاته والتشجيع على ممارسة الرياضة وفوائدها على صحة الإنسان وذلك بمشاركة نحو 700 طالب وطالبة من مختلف الكليات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365