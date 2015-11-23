الإنجليز يستجيبون لقرار"WHO"..وتراجع مبيعات اللحوم المصنعة 35مليون جنيه

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن مبيعات اللحوم المصنعة وخاصة ً السوسيس والباكون "لحم الخنزير المقدد"، قد انخفضت داخل المتاجر والهايبر ماركت الكبرى فى إنجلترا بمقدار 3 ملايين جنيه استرلينى، وهو ما يعادل 35 مليون جنيه مصرى، خلال فترة بلغت أسبوعين فقط عقب صدور قرار منظمة الصحة العالمية "WHO" باعتبار اللحوم المصنعة من مسببات السرطان.

وتابع التقرير أن مبيعات الباكون أو لحم الخنزير المقدد قد انخفضت بنسبة 17% فى الأسبوع الذى أعقب قرار الصحة العالمية، وفى الأسبوع الثانى استمرت معدلات انخفاض المبيعات ووصلت إلى 16.5%.

والأمر نفسه بالنسبة للسوسيس والسجق، حيث انخفضت مبيعاته داخل أشهر متاجر بريطانيا بنسبة 15.6 و13.9% خلال الأسبوعين اللذين تليا اعتبار اللحوم المصنعة من مسببات السرطان.

وكانت منظمة الصحة العالمية WHO قد أعلنت بشكل رسمى فى السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضى، أن اللحوم المصنعة تعتبر من مسببات السرطان، وضمتها لنفس القائمة التى تحوى السجائر والخمور والزرنيخ والأسبستوس، وجاء بعد انتهاء اجتماع ضم 23 عالماً، تم اختيارهم من 10 دول مختلفة، واستمر اللقاء على مدار الأيام الماضية، وذلك لتقييم جميع الأدلة العلمية المنشورة فى الأبحاث الطبية الحديثة حول أضرار اللحوم المصنعة، بلغ عددها 800 دراسة.

وأضاف المسئولون أن تناول 50 جراماً من اللحوم المصنعة يومياً، أقل من قطعة سوسيس واحدة، يساهم فى رفع فرص الإصابة بسرطان القولون بنسبة 20%.

وأطلق اليوم السابع مؤخرًا أكبر حملة توعية للتحذير من مخاطر اللحوم المصنعة بعد ثبوت مساهمتها فى الإصابة بالسرطان.

- "اليوم السابع" يُطلق أكبر حملة توعية للتحذير من مخاطر اللحوم المصنعة

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