«ONA» تكشف تفاصيل أحدث أغانى«منير».. «أتحرق دمى»

كتب -مصطفى حمزة

كشف الشاعرأحمد فايز، فى تصريح خاص ل« ONA»، تفاصيل أحدث أغانى محمد منير،والتى تحمل بالأصل عنوان “أتحرق دمى”، والتي وضع لحنها الملحن أحمد حمدى رؤوف.

فايز الذى يبلغ عمره 29 عاما،ويعمل متخصص وسائط متعددة باحدى شركات الإعلانات، وقال “أنتهينا من العمل بالأغنية من حوالى 6 أشهر أنا وصديقى الملحن أحمد حمدى رؤوف،وأرسلناها للكينج،وهى لها اسم “أتحرق دمى ” بالأضافة الى “أنا منك اتعلمت”، وبحمد الله بعد استماعه لها، أكد للملحن إعجابة بها،وبأهميتها.

ويضيف فايز، “وكان ذلك قبل سفر منير إلى المانيا مؤخراً، وعند عودته فاجئنا انه بدأ فى تنفيذها،وكان هذا أحلى خبر فى حياتى،خاصة وأن أول أعمالى يكون مع فنان بقامة وقيمة منير، ومن ناحية أخرى لآنى أعتبرت الأغنية نفسها سلاح ذو حدين،(لان منير لو مغناهاش مش متخيلين اي حد تاني يقولها)”

وعن تجربة العمل لاول مرة مع منير، يقول الملحن أحمد حمدى رؤوف،منذ فترة طويلة تجمعنى معرفة شخصية به منذ أن قدم والدى “رحمة الله” معه أعمال مثل (الملك هو الملك،ومشوار ،وغيرها)،وسبق تعاونى معها،قيامى بتلحين مجموعة أغانى للفنان على الحجار،وكذلك 6مسلسلات.

اما بالنسبة لللاغنية نفسها فيتم حاليا المفاضلة بين أسمين لها ،وهما “إتحرق دمى”و “أنا منك أتعلمت”،وقام بتوزيعها موسيقيا الفريق المصرى الألمانى “كايرو ستيبس” الذى يقودة الفنان باسم درويش.