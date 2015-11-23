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Kenneth Branagh يعيد Murder on the Orient Express الى السينما

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Kenneth Branagh يعيد Murder on the Orient Express الى السينما Kenneth Branagh يعيد Murder on the Orient Express الى السينما

الإثنين 23-11-2015 10:36

كشف المخرج والممثل Kenneth Branagh أنه سيتولّى إخراج فيلم Murder on the Orient Express المقتبس عن الرواية الشهيرة للكاتبة Agatha Christie وسوف يؤدي دور البطولة فيه. الخبر أكّدته Emma Watts رئيسة شركة Twentieth Century Fox التي بدورها أفصحت عن الشخصية التي سيؤديها Brannagh في الفيلم وهي شخصية التحري البلجيكي Hercule Poirot، الذي ورد اسمه في 33 رواية للكاتبة المذكورة.
ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها اقتباس هذه الرواية. فقد أنتج منها العديد من الأفلام التلفزيونية والسينمائية والمسلسلات وحتى لعبة . في السينما، الفيلم الأشهر هو Murder on the Orient Express للمخرج Sidney Lumet والذي تم إطلاقه في العام 1974 وترشح آنذاك Albert Finney لجائزة أوسكار أفضل ممثل عن تأديته دور التحري Hercule Poirot فيه. وفي التلفزيون، أبرز من أدّى هذه الشخصية الممثل David Suchet في الحلقة الثالثة من الموسم الـ 12 في مسلسل يحمل عنوان الرواية أيضاً.
إنتاج النسخة الجديدة من Murder on the Orient Express سيتولاها أيضاً Kenneth Branagh إضافة الى المخرج Ridley Scott، أما السيناريو فهو للكاتب Michael Green. يذكر أن آخر فيلم أخرجه Kenneth Branagh هو من إنتاج Disney بعنوان Cinderella.

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سيدتي

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