بالصور..محافظ مطروح يأمر بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة خلال جولته بالمدينة

قام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بجولة فى مدينة مرسي مطروح، لمتابعة أعمال النظافة بالمدينة والوقوف علي المعوقات التي تواجه الأجهزة التنفيذية والعمل على حلها.

تفقد المحافظ كورنيش المدينة، وقرر إزالة إحدى الكافيتريات المقامة علي الكورنيش، والتي تقوم بعمل تند حديدية و أسوار علي الكورنيش بدون تراخيص.

ووجه المحافظ لرئيس مدينة مرسي مطروح، بمتابعة إزالة الأسوار والتند التي أقامتها الكافتيريا وسرعة الانتهاء من إزالة كافة المباني المخالفة بالمدينة، ورفع مستوى النظافة، مؤكدا بأنه يتابع كافة أعمال النظافة بنفسه وليس من خلال التقارير التي يتم رفعها من المسئولين لتليق بمكانة مطروح السياحية.

كما أكد محافظ مطروح بأن المحافظة مقبلة علي طفرة تنموية غير مسبوقة بالساحل الشمالي الغربي في كافة القطاعات، من أبرزها إقامة ميناء تجاري بمنطقة النجيلة والعديد من المشروعات السياحية والصناعية والزراعية التي تم توقيع عقودها بالمؤتمر الاقتصادي الدولي " مطروح مستقبل الاستثمار " خلال شهر أكتوبر الماضي.