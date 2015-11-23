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مفاجأة.. الأطفال يفكرون بمنطقية ويستطيعون حل المشاكل فى عمر 10 شهور

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مفاجأة.. الأطفال يفكرون بمنطقية ويستطيعون حل المشاكل فى عمر 10 شهور مفاجأة.. الأطفال يفكرون بمنطقية ويستطيعون حل المشاكل فى عمر 10 شهور
مفاجأة كبيرة كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة نُشرت بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث أشارت إلى أن الأطفال حديثى الولادة يتمتعون بمستويات عالية من الذكاء أكثر مما نعتقد، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة إيمورى الأمريكية أن الأطفال يتمتعون بالقدرة على التفكير المنطقى وحل المشاكل فى عمر 10 شهور فقط، وذلك حسبما أظهرت التجارب التى أجريت باستخدام مجموعة من الدمى لبحث قدرة الأطفال على الاستجابة للمواقف الاجتماعية.

وخلال تمثيل مسرحية عرائس باستخدام بعض الدمى كالدببة والأفيال وفرس النهر، عرض الباحثون فى بادئ الأمر سيناريو منطقيا، فلم يُظهر الأطفال أى رد فعل غريب، وعند تغيير السيناريو وجعله غير منطقى، استرعى ذلك انتباه الأطفال الصغار وظلوا يدققون النظر لوقت أطول، لأن هناك شيئا ما غير منطقى حدث بخلاف توقعاتهم.

وأكد الباحثون أننا يجب إلا ننخدع بالشكل البرىء للأطفال وميلهم إلى تحريك أعينهم بشكل يجعلهم يتسمون أحياناً بالبلاهة وعدم القدرة على فهم أى شىء، إلا إنهم فى حقيقة الأمر قد يقومون بتدقيق النظر لفهم ما يدور حولهم.
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