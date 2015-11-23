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«عمليات الوزراء» ترصد تغيير 4 قضاة بمحافظة الشرقية

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«عمليات الوزراء» ترصد تغيير 4 قضاة بمحافظة الشرقية «عمليات الوزراء» ترصد تغيير 4 قضاة بمحافظة الشرقية

مجلس الوزراء

رصدت غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، اليوم، تغيير 4 قضاة في لجنة تابعة لمحافظة الشرقية عقب رفض 4 قضاة فتح اللجان.

وأوضح رئيس إدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اللواء أسامة سنجر، أن الغرفة رصدت رفض القضاة فتح اللجان في محافظة الشرقية وقيام اللجنة العامة للانتخابات بإبلاغ النائب العام بذلك والقيام بتغير القضاة.

وأشار إلى أن المواطنين سيدلون بأصواتهم داخل اللجان المخصصة لهم، نافيا تغيير أماكن اللجان.

وقال إن الغرفة تقوم بعملية المتابعة والرصد وتلقى الشكاوى والمساعدة فى حلها.

أ ش أ

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