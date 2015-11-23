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اشتباكات بين انصار مرشحين بمركز قويسنا بالمنوفيه

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اشتباكات بين انصار مرشحين بمركز قويسنا بالمنوفيه اشتباكات بين انصار مرشحين بمركز قويسنا بالمنوفيه

أرشيفية

أكد مصدر بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنوفية، أن أنصار عدد المرشحين اعتدوا على المرشح عن أحد الحرب بقويسنا ويدعى سامى فتوح، وقاموا بتحطيم سيارته الخاصة اعتراضًا منهم على تواجده بقرية أبنهس التابعة لدائرة قويسنا وبركة السبع بالمنوفية.

وكانت قد نشبت مشاداة كلامية بين عدد من أنصار المرشحين، أمام مدرسة ابنهس التابعة لدائرة قويسنا – بركة السبع بالمنوفية، بسبب توجية الناخبين لصالح مرشح  أحد الحزب وتطورت إلى اشتباكات بين الطرفين بالأيدى والعصى.

وتدخلت قوات التأمين لفض الإشتباكات، وتم الدفع بتعزيزات أمنية أمام اللجنة ،وتم فرض كردون أمنى أمام اللجنة ،تحسبًا لنشوب اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

 

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