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شرطة النقل والمواصلات تعيد فتاةً قاصراً لأسرتها بعد هروبها فى المنيا

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شرطة النقل والمواصلات تعيد فتاةً قاصراً لأسرتها بعد هروبها فى المنيا شرطة النقل والمواصلات تعيد فتاةً قاصراً لأسرتها بعد هروبها فى المنيا
تمكنت شرطة النقل والمواصلات من إعادة فتاة قاصر لأسرتها بعد هروبها من منزل العائلة بالمنيا.

عثرت أجهزة الأمن بالمترو على فتاة تدعى "زينب.م " 16 سنة بالمترو، وتبين أنها هاربة من منزل أهلها منذ حوالي 35 يوماً، بسبب خلافات عائلية.

تم استدعاء والدها وتسليمه ابنته، بعدما أكد أن نجلته متغيبة عن المنزل منذ حوالى 35 يوماً، ومحرر محضر بغيابها بمركز شرطة دير مواس برقم 5118/2015 إدارى المركز، وأن سبب غيابها عن المنزل خلافات عائلية، وتم أخذ التعهد اللازم عليه، وتحرر المحضر اللازم.
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