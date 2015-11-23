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مدير "مرور الجيزة" يقود حملات ويتفقد الخدمات لرصد المخالفين

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مدير "مرور الجيزة" يقود حملات ويتفقد الخدمات لرصد المخالفين مدير "مرور الجيزة" يقود حملات ويتفقد الخدمات لرصد المخالفين
قاد اللواء مجدى إسماعيل مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات مرورية مكثفة، لرصد المخالفات المرورية بميدان الجيزة و الدقى و شارع الهرم و ميدان الكيت كات، و بمنزل الطريق الدائرى بالمريوطية، بهدف إلزام المواطنين بقواعد و آداب المرور، حرصاً على سلامة المواطنين، و لتفادى الكوارث المرورية.

و تفقد مدير المرور الخدمات المرورية أعلى محاور و ميادين المحافظة، و أكد على التزامهم بإزالة أى اعطال، و الإبلاغ عن أى مرورية، و معاملة المواطنين بطريقة جيدة و رصد المخالفات المرورية لاى مخالف للمرور.
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مصر 365

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