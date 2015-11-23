مدير "مرور الجيزة" يقود حملات ويتفقد الخدمات لرصد المخالفين

قاد اللواء مجدى إسماعيل مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات مرورية مكثفة، لرصد المخالفات المرورية بميدان الجيزة و الدقى و شارع الهرم و ميدان الكيت كات، و بمنزل الطريق الدائرى بالمريوطية، بهدف إلزام المواطنين بقواعد و آداب المرور، حرصاً على سلامة المواطنين، و لتفادى الكوارث المرورية.

و تفقد مدير المرور الخدمات المرورية أعلى محاور و ميادين المحافظة، و أكد على التزامهم بإزالة أى اعطال، و الإبلاغ عن أى حوادث مرورية، و معاملة المواطنين بطريقة جيدة و رصد المخالفات المرورية لاى مخالف للمرور.

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