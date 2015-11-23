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تجديد حبس "توربينى" السيدة زينب ومساعده 15يوما لإتهامهم بالإتجار فى البشر

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تجديد حبس "توربينى" السيدة زينب ومساعده 15يوما لإتهامهم بالإتجار فى البشر تجديد حبس "توربينى" السيدة زينب ومساعده 15يوما لإتهامهم بالإتجار فى البشر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس توربينى السيدة زينب ومساعده 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإتهامهم بالاتجار فى البشر، وهتك عرض عدد من الاطفال.

كشفت التحقيقات التى قامت بها نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار محمد سليم، عن مفاجآت مثيرة فى الواقعة، واعترافات المتهم كريم. و22 سنة والشهير بالتوربينى ومساعده علاء. م 18 سنة، بأن مسجد السيدة زينب يصبح فى قبضتهم ليلا ، ويتحول إلى وكر يتجمع فيه أطفال الشوارع للمبيت، وسرقة المواطنين المتواجدين داخل المسجد للصلاة، تحت تهديد السلاح، كما انتهكوا حرمة المسجد فى تنفيذ أفعالهم المشينة والقذرة، واغتصاب الأطفال.

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مصر 365