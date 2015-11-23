أخبار عاجلة

مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
رؤى - أسامة الأزهري: الهدف الأسمى الذي جاء من أجله الأنبياء جميعا هو " الحياة " -
رؤى - أسامة الأزهري: فلسفة " موت الإله " هي تنحية فكرة الألوهية ع كل مناهج التفكير -
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الحوثيون يعلنون تدمير دبابة سعودية في نجران

Google+ Print
الحوثيون يعلنون تدمير دبابة سعودية في نجران الحوثيون يعلنون تدمير دبابة سعودية في نجران

ارشيفية

أعلن الحوثيون اليوم الاثنين، عن تدمير دبابة سعودية من طراز “أبرامز”، وقتل طاقمها، وذلك في هجوم صاروخي بنجران، جنوب المملكة العربية .

وقال مصدر عسكري، أن “وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية، دمرت دبابة أبرامز سعودية في موقع الشرفة السعودي، وقتلت طاقمها بالكامل”، حسبما ذكرت “سبوتنيك”.

وأشار المصدر إلى أن “مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعاً للآليات السعودية في جنوب موقع الشبكة، ما أدى إلى احتراق آليات وعتاد عسكري سعودي في الموقع”.

ويتزامن التصعيد العسكري من جانب “الحوثيين” وحلفائهم في الجيش اليمني، مع مشاورات سياسية يقوم بها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع طرفي، الصراع اليمني، تمهيدًا لمحادثات جنيف-2، حول مستقبل البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة