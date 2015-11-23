الحوثيون يعلنون تدمير دبابة سعودية في نجران

أعلن الحوثيون اليوم الاثنين، عن تدمير دبابة سعودية من طراز “أبرامز”، وقتل طاقمها، وذلك في هجوم صاروخي بنجران، جنوب المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر عسكري، أن “وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية، دمرت دبابة أبرامز سعودية في موقع الشرفة السعودي، وقتلت طاقمها بالكامل”، حسبما ذكرت “سبوتنيك”.

وأشار المصدر إلى أن “مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعاً للآليات السعودية في جنوب موقع الشبكة، ما أدى إلى احتراق آليات وعتاد عسكري سعودي في الموقع”.

ويتزامن التصعيد العسكري من جانب “الحوثيين” وحلفائهم في الجيش اليمني، مع مشاورات سياسية يقوم بها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع طرفي، الصراع اليمني، تمهيدًا لمحادثات جنيف-2، حول مستقبل البلاد.