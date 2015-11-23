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محافظ أسيوط: تشغيل 20 ميكروباص لتسهيل انتقال المواطنين إلى المدينة الجديدة

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محافظ أسيوط: تشغيل 20 ميكروباص لتسهيل انتقال المواطنين إلى المدينة الجديدة محافظ أسيوط: تشغيل 20 ميكروباص لتسهيل انتقال المواطنين إلى المدينة الجديدة

أرشيفية

قرر ياسر الدسوقي محافظ أسيوط تشغيل عدد 20 سيارة ميكروباص سعة 14 راكب جديدة للربط بين مدينة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة لتسهيل الحركة والانتقال بينهما والعمل على تحفيز المواطنين للانتقال والسكن في مدينة أسيوط الجديدة خاصة بعد ارتفاع الأراضي وإيجارات السكن في مدينة أسيوط بشكل كبير.

وقال محافظ أسيوط، “إننا نعمل على تلبية كل احتياجات مدينة أسيوط الجديدة من وسائل مواصلات تربطها بمدينة أسيوط وذلك لتسهيل وتحفيز عملية الانتقال على المواطنين إلى المدينة الجديدة التي تعتبر امتداد طبيعي لمدينة أسيوط الحالية”.

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ القرار يأتي طبقًا للقواعد المنظمة لعمل سيارات الأجرة بالمحافظة من حيث تعريفة الأجرة والكارته وخطوط السير، كما ينطبق عليها نفس لائحة الجزاءات والعقوبات.

وأوضح أن الموقف الجديد يساهم في توفير الوقت والتكلفة على المواطنين حيث ان المواطن كان يضطر للانتقال عبر اكثر من وسيلة مواصلات كي يصل إلى مدينة أسيوط.

وأضاف العميد علاء عمر مدير إدارة المواقف بالمحافظة، أنه جاري اتخاذ إجراءات اللازمة لترخيص 20 ميكروباص سعة 14 راكبًا بالتنسيق مع إدارة المرور وجهاز أسيوط الجديدة للتسهيل على المواطنين وتيسير الحركة والانتقال من موقف الأزهر بمدينة أسيوط إلى موقف جديد يتم إنشائه بمدينة أسيوط الجديدة.

وأضاف أنه سيتم تجهيز الموقف بتندات للسيارات ومقاعد للمواطنين وأكشاك للمشرفين على الموقف ومباحث المرور بمعرفة جهاز مدينة أسيوط الجديدة، منوهًا إلى أن التنسيق الكامل مع إدارة ومباحث المرور لتعيين خدمات على مدار 24 ساعة بالمواقف.

 

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