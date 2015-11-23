منتخب الكرة النسائية يطير إلى المغرب

غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب الكرة النسائية، في طريقها للمغرب لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب المغربي، يومي 25 و28 نوفمبر الجاري، فيما أنهت سلطات المطار إجراءات سفرهم على الطائرة المصرية المتجهة إلى كزابلانكا.

> وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن البعثة تضم 29 لاعبة، وإداريًا برئاسة مجدي إبراهيم فرج عضو مجلس إدارة الإتحاد.