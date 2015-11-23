مسئول بـ"أمن الدقهلية" ينفى تعرض توفيق عكاشة لإطلاق نار

نفى اللواء السعيد عمارة مدير مباحث مديرية أمن الدقهلية ما تردد عن تعرض الإعلامى توفيق عكاشة، المرشح على مقعد الفردى بدائرة نبروه وطلخا، لإطلاق نار.

وأكد اللواء عمارة، عدم صحة ما نشر فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن الانتخابات تتم وسط حالة من الهدوء التام، داخل دوائرة محافظة الدقهلية.

ويبلغ عدد الناخبين بالدقهلية 3 ملايين و952 ألفا و364 مواطنا يصوتون فى 1795 لجنة فرعية باشراف 795 مركزا انتخابيا فى 11 دائرة لاختيار 29 نائبا"فردى" من بين 394 متنافسا و8 "قائمة".

ويخصص لدائرة مدينة المنصوره "3 مقاعد" - دائرة المنصوره " 3 مقاعد" - دائرة بلقاس " 3 مقاعد" - دائرة طلخا ونبروه 3" مقاعد" - دائرة دكرنس وبنى عبيد"مقعدين" - دائرة شربين 2"مقعدين" - دائرة المنزله والمطرية" مقعدين" - دائرة منيه النصر "مقعدين" - دائرة مركز ومدينة ميت غمر" 4 مقاعد" - دائرة اجا" مقعدين" - دائرة السنبلاوين "3 مقاعد".

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

ويبلغ نصيب القاهرة من لـ 6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

وفى قطاع شرق الدلتا – الذى يضم الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء - تغرد "فى حب مصر"منفردة وتحتاج لحصد مقاعدها الـ 15 حصولها على 5% فقط من اصوات الناخبين وإلا أعيد فتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم بالقطاع.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.

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