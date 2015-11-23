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5160 سائحًا من جنسيات مختلفة يصلون القاهرة

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5160 سائحًا من جنسيات مختلفة يصلون القاهرة 5160 سائحًا من جنسيات مختلفة يصلون القاهرة

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

 

وصل مطار القاهرة الدولي، 2408 سياح أجانب الجنسية من مختلف دول العالم، و2752 سائحًا عربيًا الجنسية على مختلف الرحلات القادمة من الدولي العربية.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أن حركة الوصول بالمطار بدأت تتزايد إلي حد ما خلال الساعات الماضية، وأكد المصدر أن خلال الـ 24 ساعة الماضية استقبل المطار 2407 سياحًا أجنبيًا مختلفي الجنسية، وصلوا في مجموعات وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات وخرجوا من المطار إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة.
> وأضاف المصدر أنه صل المطار 2752 سائحًا عربيًا الجنسية، ولكن على هيئة مجموعات صغير وأفراد بهدف السياحة بالقاهرة وبعض المدن السياحية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بالمطار.

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