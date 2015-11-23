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صور| تأخر فتح 3 لجان انتخابية بالشرقية بعد رفض 4 قضاه فتحها

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صور| تأخر فتح 3 لجان انتخابية بالشرقية بعد رفض 4 قضاه فتحها صور| تأخر فتح 3 لجان انتخابية بالشرقية بعد رفض 4 قضاه فتحها

المواطنون أمام اللجنة بعد تأخر فتحها

كتبت – نانيس البيلي

تأخر فتح 3 لجان انتخابية رقم “68، 69، 70″ بمدرسة “الاتحاد الابتدائية المشتركة” بقرية الزوامل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وذلك على خلفية حدوث مشادات كلامية بين أحد الضباط المكلفين بتأمين اللجنة وبين أحد القضاه لرفضه فحص وتفتيش سيارته، وتضامن 3 قضاة آخرين معه.

وقال تامر حبيبت، أحد المتواجدين أمام اللجنة، في اتصال هاتفي لوكالة أنباء «أونا»، إن القاضي رفض السماح للضابط بتفتيش سيارته، وأن 3 قضاه كانوا معه داخل السيارة تضامنوا معه وتوقفوا أمام المدرسة، مشيراً إلى أن القاض رفض فتح اللجنة رغم حضور مسؤول اللجنة العليا في الانتخابات منذ الصباح قبل الساعة التاسعة.

وأكد “حبيب”، أن عدد كبير من المواطنين متواجدين أمام اللجنة للإدلاء بأصواتهم، وأن هناك حالة من الاستياد الشديد بينهم من تعنت القاضي ورفضه فتح اللجنة.

 

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أونا