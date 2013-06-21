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بالفيديو .. 10 روائع من طراز ميسي في موسم 2012-2013

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بالفيديو .. 10 روائع من طراز ميسي في موسم 2012-2013 بالفيديو .. 10 روائع من طراز ميسي في موسم 2012-2013

كل هدف يسجله لابد أن تشاهده، هذا عن الساحر الأرجنيتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي تمكن من تسجيل 64 هدفا الموسم الماضي سواء مع الفريق الكتالوني أو مع راقصي التانجو.

هدفه في تشيلي، وريال مدريد وأتليتكو مدريد ورايو فايكانو وبلد الوليد وميلان وأتليتك بلباو والعديد من الأهداف الرائعة التي سجلها في البطولات المختلفة التي شارك فيها ميسي.

ميسي الذي نجح في التسجيل أمام كل فرق الليجا على التوالي أنهى الدوري الإسباني مسجلا 46 هدفا، بجانب ثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا وأربعة في كأس الملك وهدفين في كأس السوبر بجانب أربعة أهداف في مباريات دولية ودية مع الأرجنتين.

ويقدم FilGoal.com أبرز 10 أهداف لميسي سجلهم في الموسم الماضي.

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