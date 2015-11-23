صور| وفد الجمعية البرلمانية المتوسطية يتابع العملية الانتخابية بلجنة «التربية الرياضية» بالزمالك

وصل وفد من الجمعية البرلمانية المتوسطية، لجنة كلية التربية الرياضية للبنات بالزمالك، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية، خلال اليوم الثاني للجولة الأولى للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2015.

وشهدت لجنة كلية التربية الرياضية بالزمالك، إقبالًا ضعيفًا من الناخبين على عملية التصويت.

وبدأت اليوم عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، للجولة الأولى بالمرحلة الثانية والأخيرة، في يومها الثاني، والتي تجرى في 13 محافظة وهي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات بهذه المحافظات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا.

وبدأت أمس الأحد، المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، لاستكمال اختيار نواب البرلمان، بعد أن تمت المرحلة الأولى في 14 محافظة.

المراسل : عمر شوقي