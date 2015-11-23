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زيدان: لست جاهزًا لتدريب ريال مدريد

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زيدان: لست جاهزًا لتدريب ريال مدريد زيدان: لست جاهزًا لتدريب ريال مدريد

زين الدين زيدان

قال أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، إنه ليس جاهزًا لتدريب فريقه السابق ريال مدريد إثر تداول اسمه لخلافة رافائيل بنيتيز، بعد الخسارة الفادحة التي تكبدها النادي الملكي على يد غريمه التقليدي برشلونة صفر-4 على ملعبه السبت الماضي في الدوري الإسباني.

وأضاف زيدان، الذي يعمل مدربا لكاستيا، الفريق الرديف لريال مدريد، ردًا على سؤال في هذا الشأن: “أنا مدرب كاستيا في الوقت الحالي وبنيتيز مدرب الفريق الأول في ريال مدريد، الأمور جيدة كما هي في الوقت الحالي”، حسب ما نقلت “فرانس برس”.

وقال زيدان إنه شعر في نهاية الموسم الماضي بأنه يفتقد “إلى شيء ما” لكي يشرف على الفريق الأول.

وأكد أنه ليس مستعجلا ولا يريد حرق المراحل، على حد تعبيره. وقال :” الشيء الأهم أن أكون سعيدا بما أقوم به بشكل يومي وأنا سعيد الآن مع كاستيا”.

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