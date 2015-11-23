كيف تحافظ على موبايلك من السرقة؟ ولو إتسرق ترجعه إزاى ؟

أصبحت سرقة الموبايلات من أكثر الأشياء الشائعة ، وذلك لعدة أسباب حيث أنها أصبحت خفيفة الوزن وحجمها صغير ، بالرغم من أن هذة المميزات جيدة ألا أنها ساعدت على عملية السرقة ، وإليك هذة الخطوات لكى تتفادى وتحمى موبايلك من خطر السرقة:

العمل على إيقاف الخط: نقوم بالإتصال بالشركة المشغلة للخط بعد التعرض لعملية الإيقاف ونطلب منهم إيقاف الخط ، وهذة أهم مرحلة لكى نمنع السارق من عمل مكالمات أو إرسال الرسائل.

عمل النسخ الإحتياطى للبيانات: يجب عمل النسخ الإحتياطى للبيانات بصورة مستمرة عن طريق المزامنة ، لكى نحفظ البيانات المخزنة على الهاتف.

تنشيط رمز ال PIN: حيث أن تفعيل رمز الوصول يعمل على المحافظة على هاتفك من الإطلاع على محتويات الهاتف أو إجراء أى مكالمات لانه يقوم بقفل لوحة المفاتيح ، وفى حالة السرقة لابد من السارق أن يستخدم شريحة أخرى.

تفعيل خدمة تحديد الموقع: حيث يمكن أن نقوم بتحديد مكان الهاتف عن طريق الإنترنت ويجب على صاحب الموبايل أن يكون مفعل هذة الخدمة.

إبلاغ قسم الشرطة:حيث يجب عليك إبلاغ الشرطة وإعطائهم البيانات الخاصة بالموبايل وعن طريق الرقم التسلسلى للموبايل.

شبكةعيونالإخبارية

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