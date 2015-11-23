وزير الإسكان يعتمد مخطط 18 فدان لشركة الآفاق لإنشاء مجتمع عمرانى بالعبور

إعتمد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مخطط تقسيم قطعة الأرض رقم 17 المخصصة لشركة الافاق للإنشاء والتعمير وذلك بمساحة 18 فدان لإقامة مشروع عمرانى متكامل بالحى السادس بمدينة العبور.

ونص القرار فى مادته الثانية على إلتزام الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حال مخالفة ذلك سيتم إلغاء القرار، فيما نصت المادة الثالثة من القرار على إلتزام الشركة بالتعهد الموقع بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة.

وشددت المادة الرابعة من القرار على إلتزام الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والاعمال الفنية لشبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.

ونصت المادة السابعة على إلتزام الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة، بجانب سداد كافة المستحقات المالية قبل استخارج تراخيص البناء.

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