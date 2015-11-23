أخبار عاجلة

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الزند" يمنح موظفى "العدل" نص يوم للتصويت فى انتخابات البرلمان

Google+ Print
"الزند" يمنح موظفى "العدل" نص يوم للتصويت فى انتخابات البرلمان "الزند" يمنح موظفى "العدل" نص يوم للتصويت فى انتخابات البرلمان
قرر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، السماح للموظفين العاملين بديوان الوزارة، بالعمل نصف يوم، لإتاحة الفرصة أمامهم للتصويت فى ثانى مراحل انتخابات مجلس النواب، والتى تجرى فى القاهرة و12 محافظة أخرى.

من جهة أخرى، أكدت غرفة عمليات وزارة العدل، أن اللجان التابعة لها بكل محافظات المرحلة الثانية تعمل بصورة طبيعية، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر شكاوى المواطنين والقضاة.


>ـ أحمد الزند يصل لجنة مدرسة إبراهيم الرفاعى بالقاهرة الجديدة للإدلاء بصوته
>

بالصور.. فى اليوم الثانى للانتخابات البرلمانية.. انفجار ماسورة مياه يعيق الناخبين بشبرا الخيمة.. وإصابة ضابط مكلف بتأمين الانتخابات بالدقهلية بوعكة صحية.. وتأخر فتح 39لجنة فى 3محافظات لعدم وصول القضاة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365