"الزند" يمنح موظفى "العدل" نص يوم للتصويت فى انتخابات البرلمان

قرر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، السماح للموظفين العاملين بديوان الوزارة، بالعمل نصف يوم، لإتاحة الفرصة أمامهم للتصويت فى ثانى مراحل انتخابات مجلس النواب، والتى تجرى فى القاهرة و12 محافظة أخرى.

من جهة أخرى، أكدت غرفة عمليات وزارة العدل، أن اللجان التابعة لها بكل محافظات المرحلة الثانية تعمل بصورة طبيعية، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر شكاوى المواطنين والقضاة.

ـ أحمد الزند يصل لجنة مدرسة إبراهيم الرفاعى بالقاهرة الجديدة للإدلاء بصوته

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