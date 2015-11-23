زيدان: بينيتث؟ لازلت أتعلم في ريال مدريد

رفض زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد والكرة الفرنسية التعليق على أداء الفريق الملكي تحت قيادة رفائيل بينيتث، بعد الخسارة من برشلونة 4-0 في سنتياجو برنابيو في كلاسيكو الجولة الـ12 من الليجا.

ولايزال زيدان مستمرا في عمله مع فريق ريال مدريد كاستيا، وتحدثت معه صحيفة "ماركا" عن رأيه في أداء الفريق ضد برشلونة.

ولكن زيدان قطع الطريق، مجيبا "أنا مدرب ريال مدريد كاستيا، وبينيتث هو قائد الفريق الأول. والأمور تمشي بشكل جيد في هذا الطريق".

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وأوضح "أنا مستمر في مدريد بسبب ريال مدريد كاستيا، فالموسم الماضي انتهى وأنا أشعر بأن هناك شيء نفتقده. أنا عنيد جدا عندما لا أصل للهدف الذي أريده، لذلك بقيت لتحقيقه".

وأكد زيزو أنه لم يصل حتى الآن لدرجة الرضا عن عمله كمدرب، مشيرا إلى أنه لايزال يتعلم مع ريال مدريد كاستيا.

وأتم "لدي طريق طويل علي أن أسير فيه، ما أقوم به حاليا هو نفس ما فعلته عندما كنت لاعبا، أسير خطوة بخطوة ولا أتعجل شيئا، فحاليا أنا مدرب كاستيا وسأستمر في عملي".