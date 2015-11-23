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سقوط بلطجى "مينا البصل" فى الإسكندرية وبحوزته أسلحة نارية

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سقوط بلطجى "مينا البصل" فى الإسكندرية وبحوزته أسلحة نارية سقوط بلطجى "مينا البصل" فى الإسكندرية وبحوزته أسلحة نارية
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل، برئاسة الرائد وائل الحيوى رئيس المباحث، من ضبط أحمد ح م 32 سنة، مسجل شقي خطر سرقة بالإكراه، السابق إتهامه فى عدد " 21" قضية "سلاح ناري وذخيرة – مخدرات إتجار – سلاح أبيض " آخرهم القضية جنايات القسم "حيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص" بحوزته بندقية خرطوش تركي الصنع - عيار 12 - وعدد " 25 " طلقة من ذات العيار وطبنجة ماركة برتا "مطموسة الأرقام " عيار 85 مم وعدد " 5 " طلقات من ذات العيار أثناء تواجده بالقرب من سكنه.

كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية تلقى عدة بلاغات تفيد قيام المتهم بإثارة الذعر لدى المواطنين وفرض إتاوات على أصحاب المحلات مستغلاً الأسلحة النارية التى بحيازته لإكراهههم وإجبارهم على دفعها.

أقر المتهم بحيازته للأسلحة النارية والذخائر المضبوطه بقصد الإتجار، و تحرر المحضر جنايات القسم وجاري العرض على النيابة .

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مصر 365