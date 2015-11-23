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مجوهرات أمواج تشارك بإحتفالات العيد الوطني الإماراتي

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مجوهرات أمواج تشارك بإحتفالات العيد الوطني الإماراتي مجوهرات أمواج تشارك بإحتفالات العيد الوطني الإماراتي

الأحد 22-11-2015 12:03

احتفالاً بالعيد الوطني ال 44 لدولة الإمارات العربية المتحدة، قامت أمواج، علامة المجوهرات الراقية ، بتصميم قلادة من الذهب عيار 18 قيراط تحمل روح الاتحاد الإماراتي. وقد قامت فاطمة بنت علي الظاهري، المديرة الإدارية وكبيرة المصممين، بتصميم القلادة بنفسها فجمعت بين ألوان العلم التي زينت عبوة لزيت دهن العود أحد أهم مكونات التراث الإماراتي لتكون النتيجة قطعة فنيّة في غاية الأناقة.
تتميز القلادة بتفاصيل ذهبية منسدلة مع تزيين عبوة العود بطلاء المينا بألوان علم الإمارات الرائعة، تجمع القلادة بين فخر الإمارات وأصالة دهن العود العربي في قلادة استثائية.
تفخر مجوهرات أمواج بكونها علامة إماراتية فاخرة تعبّر عن أصالة و فخر الإمارات في كل قطعة مجوهرات فنيّة تصممها و تنتجها.
سعر قلادة العيد الوطني الإماراتي الحصرية متوفر عند الطلب.

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