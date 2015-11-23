هيفاء وهبي والفساتين القصيرة قصة عشق لاتنتهي!

تعتبر النجمة هيفاء وهبي من أكثر النجمات العربيات مواكبة للموضة، حيث أنها ومنذ دخلت مجال التمثيل رسمت لنفسها خطاً مختلفاً عن باقي الفنانات، اتسم بالجرأة، والعصرية والتمرد أحياناً. وبما أنها كانت عارضة أزياء قبل احترافها الغناء والتمثيل فذلك جعلها أقرب للموضة وأكثر احتكاكاً بها! ومن متابعتنا لـ ستايل هيفاء لاحظنا أنها تعشق الفساتين القصيرة، ولايمكن لها أن تستغني عنها أبداً!

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وبالفعل، فإن هذا النوع من الفساتين يناسبها تماماً، وخاصة أن قوامها ممشوق ومتناسق، وهي تحرص على اختيار أجمل التصاميم منها، ومن أفخر دور الأزياء العالمية، مثل: "فالنتينو" Valentino، "غوتشي" Gucci، "ايميليو بوتشي" Emilio Pucci، "زهير مراد" Zuhair Murad، "فيرساتشي" Versace وغيرها…

وبغض النظر إن كانت الإطلالة مسائية أو صباحية فهي تختار الفساتين القصيرة، لكن في الصباح تكون مصنوعة من الأقمشة القطنية البسيطة، وبتصاميم عصرية وعملية، أما للسهرات فتختار الأقمشة البراقة أو تلك المصنوعة من الدانتيل، أو الشيفون، أو المشكوكة بالترتر.

تبالغ هيفاء أحياناً في طول الفستان حيث يكون قصيراً جداً، وفي أغلب الأحيان تختار معه حذاء بكعب عال مع حقيبة يد فاخرة، وتنهي "اللوك" بأجمل الاكسسوارات.

قصة حب طويلة تجمع بين هيفاء وهبي وبين الفساتين القصيرة، وبالتأكيد سنراها في المزيد من التصاميم المبتكرة ، لكن الآن شاهدي أجمل خياراتها من هذه الفساتين ، وأخبرينا رأيك بها.

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