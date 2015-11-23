شوبارد تفتتح صالة عرض جديدة ضمن معرض الثبيتي في جدة

قامت شوبارد بالتعاون مع شركائها في شركة مجوهرات الثبيتي بافتتاح صالة عرض جديدة لعلامة شوبارد ضمن مركز "الخياط" في مدينة جدة بالممكلة العربية السعودية.

موقع متميز

يعتبر المركز "الخياط"، الواقع في شارع التحلية الشهير في مدينة جدة، أحد أبرز الوجهات القليلة في المدينة التي يقصدها الراغبين بشراء المنتجات الفاخرة، حيث تضم المنطقة عدداً من صالات العرض المتنوعة، والمتاجر الكبرى، والمحلات التجارية، ومراكز التسوق إلى جانب عدد من صالات العرض المخصصة لبيع الساعات والمجوهرات.

وتتألق صالة عرض شوبارد الجديدة بمفهوم التصميم الجديد الخاص بصالات عرض شوبارد الذي أبدعه المهندس المعماري الفرنسي الشهير تيري ديسبون ليتم تطبيقه على كافة صالات عرض شوبارد في جميع أنحاء العالم.

ويفخر كارل فريدريك شوفوليه وكارولين شوفوليه الذين يشغل كل منهما منصب الرئيس الشريك في شوبارد بالإعلان عن افتتاح صالة عرض لعلامة شوبارد في مدينة جدة بالتعاون مع شركة مجوهرات الثبيتي، وذلك في خطوة تأتي في إطار تركيز السيد ثامر الثبيتي على تسليط المزيد من الضوء على علامة شوبارد وإبداعاتها من الساعات والمجوهرات الرمزية ضمن ركن بارز ومتميز من صالة العرض الخاصة بمجوهرات الثبيتي، ليتمكن السيدات والسادة من رواد صالة العرض من الاستمتاع بعالم شوبارد الراقي.