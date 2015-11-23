جينيفر لورانس تكمل إطلالاتها بأجمل المجوهرات البراقة

عرفت الممثلة الشابة جينيفر لورانس Jennifer Lawrence بإطلالاتها الأنيقة و تنسيقاتها الجذابة على السجادة الحمراء. ولأن بريق المجوهرات عامل أساسي في كلّ إطلالة، تحرص لورانس على إضافتها في كل إطلالة تظهر بها على السجادة الحمراء. وفي هذه الصفحة نسلّط الضوء على أجمل مجوهراتها.

تميل النجمة لاختيار الفساتين الناعمة ذات القصات البسيطة و الألوان الناعمة كالوردي والأبيض، و تضيء إطلالاتها دوماً بمجوهرات براقة، تزيّنها الأحجار الملوّنة أو تصاميم عصرية، تكون محط الأنظار على السجادة الحمراء. ويمكننا أن نقول إنها حتى الآن كانت متفوقة في اختيار أجمل المجوهرات لإطلالاتها.

في حفل الأوسكار عام 2013، كانت جينيفر لورانس عروس الأوسكار بفستان ديور Dior الوردي الأخّاذ، مع عقد شوبارد Chopard الرائع، الذي ارتدته بطريقة مبتكرة على الظهر، وعادت لتتألق من جديد في حفل أوسكار 2014 بفستان أحمر أنيق و مجوهرات ماسية من نيل لاين Neil Lane .

إلى ذلك، اختارت النجمة مجوهرات ملوّنة في العديد من إطلالاتها، فزيّن الزمرد إحدى إطلالاتها أثناء الجولة الترويجية لفيلمها الجديد حول العالم، و ظهرت بأقراط مزيّنة بالأحجار الكريمة ذات الألوان و التصاميم العصرية في العديد من إطلالاتها السابقة.

جمعنا لك أجمل مجوهرات جينيفر لورانس على مرّ السنوات، فشاهديها، واستوحي منها ما يناسب إطلالتك!