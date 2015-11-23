«بوتين» يلغي الحظر على توريد الأجهزة المرتبطة باستيراد اليورانيوم من إيران

ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحظر على توريد الأجهزة المرتبطة باستيراد اليورانيوم المخصب من إيران.

وذكر الكرملين – حسبما أفادت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية ، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن بوتين أصدر مرسوما اليوم بإلغاء هذا الحظر، الذي كان سائدا على توريد الاحتياجات والمواد والأجهزة المرتبطة بتصدير اليورانيوم المخصب من جمهورية إيران الإسلامية.

وأشار الكرملين إلى أن المرسوم الرئاسي تضمن أيضا رفع الحظر على توريد الأجهزة والتقنيات المرتبطة مباشرة بتحديث منشأة “فوردو” ومفاعل “أراك” الإيرانيين.