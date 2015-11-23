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إنتحار شاب معلقا بفرع شجرة في بني سويف ‎

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إنتحار شاب معلقا بفرع شجرة في بني سويف ‎ إنتحار شاب معلقا بفرع شجرة في بني سويف ‎

أرشيفية

أقدم شاب في منتصف عقده الرابع من العمر،على الانتحار شنقاً بربط نفسه في شجرة داخل منزله بقرية الدوالطة التابعة لمركز بني سويف ،وتم نقله جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من العميد علاء شاكر مدير الرقابة الجنائية بالمديرية، بانتحار شاب يدعى “مبروك .ع .ع” 35 سنة، فلاح، وتم نقله لمستشفى بني سويف العام.

وتبين من تحريات الرائد مصطفي داود رئيس مباحث المركز أن الشاب يعاني إضطراب نفسي وسبق علاجة من حالة نفسية وأضافت التحريات أن لدية حالة نفسيه تجعلة دائم التفكير في إيذاء نفسة

وأشارت المعاينه إلى إقدام الشاب على ربط عنقه بطرف”شال” والطرف الأخر بفرع شجرة، وقام بشنق نفسه، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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