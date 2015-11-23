أخبار عاجلة

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«الزند»: البرلمان سيساهم في ترجمة تطلعات الشعب

Google+ Print
«الزند»: البرلمان سيساهم في ترجمة تطلعات الشعب «الزند»: البرلمان سيساهم في ترجمة تطلعات الشعب

المستشار أحمد الزند وزير العدل

قال المستشار أحمد الزند وزير العدل إن حرصه على أداء واجبه الانتخابي بإدلائه بصوته في انتخابات مجلس النواب، يأتي لكونه مواطنا يؤمن بأهمية البرلمان واستكمال خريطة المستقبل السياسية، وهى النقطة التي تتخذها بعض الدوائر في الغرب ذريعة لبعض القرارات التي تصب في غير صالح .

جاء ذلك في تصريحات للمستشار الزند عقب إدلائه بصوته صباح اليوم أمام لجنة مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة.

وأشار إلى أن إدلائه بصوته يأتي أيضا إيمانا بأهمية وجود سلطة تشريعية تساهم في استكمال المؤسسات الدستورية للدولة المصرية، وإقامة البنيان التشريعي الذي يسهم في ترجمة التطلعات والطموحات إلى واقع ملموس تستكمل الدولة من خلاله خطط البناء والتنمية وتطوير جميع مؤسسات الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية