«الزند»: البرلمان سيساهم في ترجمة تطلعات الشعب

قال المستشار أحمد الزند وزير العدل إن حرصه على أداء واجبه الانتخابي بإدلائه بصوته في انتخابات مجلس النواب، يأتي لكونه مواطنا يؤمن بأهمية البرلمان واستكمال خريطة المستقبل السياسية، وهى النقطة التي تتخذها بعض الدوائر في الغرب ذريعة لبعض القرارات التي تصب في غير صالح مصر.

جاء ذلك في تصريحات للمستشار الزند عقب إدلائه بصوته صباح اليوم أمام لجنة مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة.

وأشار إلى أن إدلائه بصوته يأتي أيضا إيمانا بأهمية وجود سلطة تشريعية تساهم في استكمال المؤسسات الدستورية للدولة المصرية، وإقامة البنيان التشريعي الذي يسهم في ترجمة التطلعات والطموحات إلى واقع ملموس تستكمل الدولة من خلاله خطط البناء والتنمية وتطوير جميع مؤسسات الدولة.