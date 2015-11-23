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بريطانيا تبحث عن غواصة روسية عند شواطئ اسكتلندا

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بريطانيا تبحث عن غواصة روسية عند شواطئ اسكتلندا بريطانيا تبحث عن غواصة روسية عند شواطئ اسكتلندا

غواصة روسية

تبحث وحدات بحرية بريطانية عن غواصة روسية تقوم بمهمة استطلاعية عند شواطئ اسكتلندا.

تقوم فرقاطة وغواصة تابعتان للبحرية البريطانية بالبحث عن غواصة روسية عند شواطئ اسكتلندا، حسبما ذكرت “تيلجراف” البريطانية.

وتستعين الفرقاطة والغواصة البريطانيتان بطائرات فرنسية وكندية في البحث عن غواصة روسية، يشتبه بأنها توجهت إلى شواطئ بريطانيا في مهمة استطلاعية تستهدف رصد تنفيذ برنامج “ترايدينت” الذي يتضمن تزويد الغواصات البريطانية بالأسلحة النووية.

وقالت الصحيفة إن بريطانيا اضطرت إلى طلب المساعدة من حلفائها الفرنسيين والكنديين لأنها كانت قد تخلصت من طائرات الدورية.

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