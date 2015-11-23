إخلاء سبيل "بائع ترمس" فى اتهامه بهتك عرض طفل فى المقطم

قررت نيابة المقطم إخلاء سبيل "بائع ترمس" فى واقعة اتهامه بهتك عرض طفل 8 سنوات، وتهديده بالقتل بحجر لو لم يستجب لرغبته.

وجاء قرار إخلاء السبيل، عقب ورود التقرير الطبى الخاص بالطفل المجنى عليه، لينفى حدوث هتك عرض للمجنى عليه، كما لم تؤكد تحريات المباحث حدوث الواقعة من عدمه.

وكانت كشفت تحقيقات النيابة، طبقاً لرواية الطفل المجنى عليه، أنه وعدد من أصدقائه كانوا يلعبون فى أحد الشوارع فى منطقة المقطم، وفوجئوا باقتراب بائع ترمس منهم، وطلب منهم شراء علبة سجائر نظير إعطائهم الترمس دون مقابل، وعندما توجه الأطفال لشراء السجائر له، طلب من أحدهم الانتظار معه، لأخذ الترمس لحين عودة باقى زملائه.

وعقب توجه الأطفال لتلبية طلبه، قال للطفل المجنى عليه "تعالى عاوزك فى موضوع"، وتوجه به إلى منطقة خالية من المارة، وفى عقار تحت الإنشاء قام بإجبار الطفل على خلع سرواله، والشروع فى هتك عرضه، وعندما أفلت الطفل منه وهرب، استطاع أن يلاحقه، وهو يحمل حجراً ضخماً، مهددًا بتحطيم رأسه بهذا الحجر لو لم يستجب لرغبته الشاذة.

بينما نفى المتهم صحة هذه الرواية، وأكد عدم تعرضه للطفل بشىء .

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من والد الطفل المجنى عليه بالواقعة، حيث تم القبض على المتهم، وتعرف عليه الأطفال، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بما سبق.