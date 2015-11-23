ضبط هارب من حكم بالسجن المشدد 15 عامًا فى مطروح

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن مطروح، برئاسة اللواء هشام لطفى مدير الأمن، من ضبط هارب من حكم قضائى فى دائرة قسم شرطة العلمين.إعلان - Ads إعلان - Ads
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة .
وذكر بيان للمديرية اليوم، أن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين والقوة المرافقة لهم أثناء قيامهم بالمرور الأمنى بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط "عادل ص ح ا" 34 سنة عاطل، مقيم غزالة الضبعه، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 245/2013 جنايات العلمين سرقة بالإكراه والمقضى فيها بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة .
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