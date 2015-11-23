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وزارة دفاع روسيا:موسكو أغارت على 472 موقعا للإرهابيين فى سوريا خلال يومين

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وزارة دفاع روسيا:موسكو أغارت على 472 موقعا للإرهابيين فى سوريا خلال يومين وزارة دفاع روسيا:موسكو أغارت على 472 موقعا للإرهابيين فى سوريا خلال يومين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، أن طائراتها فى سوريا نفذت خلال اليومين الماضيين 141 طلعة قتالية، وأغارت على 472 موقعا للإرهابيين فى 8 محافظات سورية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن اللواء إيجور كوناشينكوف الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية قوله "نفذت طائرات سلاح الجو الروسى 141 طلعة قتالية، ووجهت ضربات إلى 472 موقعا للإرهابيين فى أرياف حلب ودمشق وإدلب واللاذقية وحماة وحمص والرقة ودير الزور".

وأوضح كوناشينكوف أن مجموعة الطائرات الروسية فى سوريا واصلت خلال اليومين الماضيين طلعاتها الاستطلاعية المكثفة من أجل تحديد إحداثيات الأهداف، بالإضافة إلى توجيه ضربات دقيقة إلى مواقع تابعة للتنظيمات الإرهابية فى سوريا.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أن جميع الطائرات بعد تنفيذ مهامها القتالية، عادت بسلام إلى قاعدة "حميميم" الجوية فى ريف اللاذقية.
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