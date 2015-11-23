مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية

واصل المستوطنون الإسرائيليون الاثنين، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بفلسطين، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، فيما تولت عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع فى شرطة الاحتلال الإسرائيلية حراسة وحمايتهم خلال جولاتهم الاستفزازية.

كما رصد المصلون والمرابطون فى المسجد الأقصى المبارك، مستوطنة يهودية تؤدى طقوسا تلمودية، قرب باب الرحمة (المغلق) فى المنطقة المعروفة باسم (الحرش) بين باب الأسباط والمصلى المروانى.

وفى السياق ذاته، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، إبعاد المقدسية رائدة سعيد من مدينة القدس، عن‫ ‏المسجد الأقصى، لمدة 15 يوما، وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المقدسية رائدة أمس أثناء مغادرتها المسجد.

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