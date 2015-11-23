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إصابة ناخب بحالة إغماء أثناء الإدلاء بصوته بأولاد صقر فى الشرقية

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إصابة ناخب بحالة إغماء أثناء الإدلاء بصوته بأولاد صقر فى الشرقية إصابة ناخب بحالة إغماء أثناء الإدلاء بصوته بأولاد صقر فى الشرقية
أصيب الناخب "أحمد محمد شبانة"، بحالة إغماء أثناء تواجده أمام لجنته الانتخابية بمدرسة الشهداء بقرية قصاصين الأزهار بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية للمشاركة فى الإدلاء بصوته فى الانتخابات البرلمانية.

يذكر أن عدد المرشحين للانتخابات على مستوى المحافظة بلغ 328 مرشحا، كما بلغ عدد الناخبين المقيدين فى الكشوف الانتخابية ممن يحق لهم التصويت 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 13 لجنة عامة تضم 1039 مقرا انتخابيا و1843 صندوقا انتخابيا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تسفر الانتخابات عن فوز 30 مرشحا بمقاعد المحافظة فى البرلمان على مستوى الفردى و7 على مستوى القائمة التى تضم 15 مرشحا.

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مصر 365