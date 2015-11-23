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"أمن جنوب سيناء": وصول أجهزة حديثة مطار شرم الشيخ منها أجهزة كشف حقائب

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"أمن جنوب سيناء": وصول أجهزة حديثة مطار شرم الشيخ منها أجهزة كشف حقائب "أمن جنوب سيناء": وصول أجهزة حديثة مطار شرم الشيخ منها أجهزة كشف حقائب
أشار اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، إلى أن ميناء شرم الشيخ الجوى مطار دولى له رخصة دولية، ويخضع للمعايير الدولية، فتتوافر به معايير الأمن والسلامة، معلنا وصول أجهزة حديثة لمطار شرم الشيخ الدولى، منها أجهزة كشف حقائب وكلاب مدربة على كشف المتفجرات وأجهزة ايكس راى".

وقال إن العملية الانتخابية تتم فى ظل إجراءات تأمينية عالية المستوى من جانب القوات المسلحة والشرطة، لافتا إلى أن جميع الإمكانيات متوافرة من بوابات إلكترونية وكلاب بوليسية مدربة على الكشف عن المفرقعات، وكراسى متحركة لخدمة كبار السن، وكل ذلك من أجل تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، مضيفًا "الاستحقاق الثالث هيبنى مستقبل ".

وأضاف مدير أمن جنوب سيناء فى تصريحات لقناة "سى بى سى"، أن مدينة شرم الشيخ ومدن جنوب سيناء كانت وستظل محط أنظار العالم، فهى بقعة حررت بدماء الشهداء، قائلا "الأرض غالية على المصريين وتتمتع بأعلى مستويات التأمين".

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مصر 365

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